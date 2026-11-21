Alessandra Fiori è stata selezionata per l'ottava edizione di GemellArte, festival internazionale che promuove uno scambio artistico e culturale tra Italia e Francia, per la fruizione e condivisione dell’arte e dei rispettivi patrimoni. Neo laureata all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, Alessandra Fiori, è stata protagonista di una residenza artistica a Saint-Ouen-sur-Seine, in Francia, dove ha realizzato un intervento pittorico destinato a entrare nel tessuto urbano della città.

La sua opera, dal titolo “Quando vivevo nella foresta”, porta nello spazio cittadino una riflessione poetica sul rapporto tra natura, memoria e identità. Una figura umana affiora dal fitto intreccio di rami e foglie, lasciandosi intravedere tra la vegetazione: un'immagine evocativa che invita a riscoprire il legame profondo con l'ambiente naturale e a interrogarsi sul nostro modo di abitare il mondo.

La ricerca di Alessandra Fiori nasce da una riflessione sulla condizione dell'individuo nella contemporaneità, sulla progressiva perdita del senso di appartenenza ai luoghi e sul desiderio di ritrovare un rapporto più autentico con la natura. Portare uno scorcio di foresta sulle superfici del paesaggio urbano significa restituire centralità alla dimensione contemplativa dell'abitare, invitando chi attraversa la città a fermarsi, osservare e ascoltare nuovamente ciò che spesso rimane inascoltato.

Da ricordare che qualche mese fa Alessandra Fiori ha ottenuto anche il Premio Giovanni Colacicchi per la pittura, promosso dalla Fondazione Antonio Biondi, dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti artistici.