Alcuni anni fa fece scalpore su Donne Chiesa Mondo - inserto dell’Osservatore romano dedicato alle donne nell’ambito del cattolicesimo – un’inchiesta dedicata agli abusi e alle violenze di cui erano oggetto suore e religiose da parte di membri del clero. L’inchiesta, voluta dall’allora direttrice dell’inserto Lucetta Scaraffia, smosse un po’ le acque sulla condizione delle consacrate nella Chiesa cattolica, ma fu poi rapidamente spinta nell’oblio dalle gerarchie vaticane. Scaraffia fu rimossa, Donne Chiesa Mondo passò in altre mani, forse più fedeli alla linea (ma non lo sappiamo), sicuramente più prudenti. E sulle discriminazioni e sugli abusi subiti da tante donne calò un velo, non sappiamo quanto pietoso. Il velo che copre i sepolcri imbiancati, probabilmente.

Di suore, monache, della loro vita, del loro ruolo all’interno di una Chiesa ancora quasi esclusivamente a trazione maschile si è continuato a parlare poco e a sapere ancora di meno. Per questa ragione ci appare ancora più importante e necessario un libro come Ancelle. Le suore, l’obbedienza, gli abusi (Rubbettino, 2026, euro 18,00, pp. 220) scritto da Marco Marzano, sociologo e uno dei massimi studiosi dei fenomeni religiosi contemporanei.

Marzano ha un merito di partenza: ha scelto di occuparsi di un tema troppo spesso rimosso nell’ambito del cattolicesimo, cioè la condizione delle consacrate che poi è specchio della condizione e della considerazione delle donne in ambito ecclesiastico.

Dei sacerdoti, infatti, si parla molto, nel bene e anche nel male. Di suore e monache pochissimo e quasi sempre con toni da favola devozionale quasi che le religiose siano sempre intente a preparare marmellate, a ricamare quando non a pregare.

La copertina del libro

Marzano restituisce, invece, una concretezza alle loro esperienze umane, esperienze a volte segnate da privazioni, delusioni, rancori, quando non da violenze e veri e propri abusi. Il risultato è un’indagine inedita, che attraverso trentanove interviste, ricostruisce dall’interno la vita quotidiana delle consacrate, dando voce a esperienze spesso taciute, complesse e talvolta dolorose.

Ne emerge un quadro sorprendente: accanto alla dimensione spirituale e alla dedizione, si delineano dinamiche di potere, relazioni gerarchiche rigide, tensioni comunitarie e difficoltà sistemiche che segnano profondamente l’esperienza religiosa femminile. Marzano, infatti, affronta temi cruciali come l’obbedienza, la formazione, i rapporti con il clero, la sessualità, fino agli abusi e alle forme di sofferenza meno visibili. Con uno sguardo sociologico rigoroso, illumina anche le ragioni della crisi delle vocazioni e il cambiamento del ruolo delle donne nella Chiesa contemporanea. Le storie raccolte, spesso intense e drammatiche, rivelano quindi un universo attraversato da contraddizioni profonde, dove fede, istituzione e identità personale si intrecciano in modi inattesi. Insomma, Ancelle è un libro che rompe il silenzio su una realtà poco conosciuta e invita a riflettere sul rapporto tra religione, potere e condizione femminile oggi.