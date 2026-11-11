Prosegue con successo la quarta edizione di Marmillibri, il festival letterario diffuso della Marmilla diretto da Giovanni Follesa. L'appuntamento di martedì 10 novembre a Turri ha visto protagonista lo scrittore sardo Piergiorgio Pulixi che, nell’aula consiliare di piazza Sandro Pertini, ha presentato il suo ultimo romanzo, Il fattore gatto (Marsilio, collana Lucciole), in dialogo con Francesca Spanu.

Tra i nomi più affermati del noir e thriller italiano, Pulixi ha accompagnato il pubblico nella trama della sua nuova indagine dove i lettori ritrovano la libreria Les Chats Noirs, il libraio-investigatore Marzio Montecristo e i suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot. La vicenda prende il via da un matrimonio esclusivo sull'isola di Serpentara che si trasforma in un teatro del delitto, trascinando gli "investigatori del martedì" tra sospetti, segreti e rivalità familiari. L'incontro è stato anche occasione per esplorare il legame tra l'autore e la Sardegna, terra che continua a fare da cornice alla sua narrazione.

La tappa di Turri ha messo in luce una delle novità principali di questa edizione: l'attenzione alla poesia e alla lettura espressiva. Nel pomeriggio, infatti, Giuliano Pornasio ha condotto un laboratorio gratuito dedicato alla raccolta Ogni volta che mi baci muore un nazista di Guido Catalano. I partecipanti hanno lavorato sull’uso espressivo della voce e sull'interpretazione dei testi, mettendosi poi alla prova nel successivo reading poetico; un’iniziativa che conferma lo spirito del festival: trasformare la letteratura in un'esperienza partecipativa e condivisa. Il programma continua con due nuove tappe nel fine settimana. Venerdì 13 novembre, alle 18, la biblioteca comunale di Tuili ospiterà lo scrittore Ilario Carta con il libro L'apoteosi di Pio Pacifico, appuntamento che prevede un reading poetico sulle Cento poesie d’amore di Adonis e la visita guidata a Villa Asquer, a cura della Fondazione Altopiano della Giara. Sabato 14 novembre, alle 18, la scrittrice Vanessa Roggeri presenterà il suo romanzo Il fortunatrofio alla biblioteca comunale di Villamar, con letture dedicate a Sette canti contro lo Scontento di Davide Rondoni.