Un viaggio poetico tra parole, musica e mito, alla ricerca di un linguaggio capace di liberare e ricostruire relazioni. È la proposta di “Parabola”, lo spettacolo in programma domani, oggi alle 20.30, al Piccolo Teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini, nell'ambito della XIV edizione di Capoterra Teatro.

La rassegna, organizzata da Anfiteatro Sud con la direzione artistica di Susanna Mameli, ospita la produzione della compagnia Bötti du Scöggiu, un atto unico per due attrici e musica dal vivo, scritto e diretto da Susanna Mannelli. Sul palco Simona Ceccobelli ed Elisa Zedda, protagoniste di una storia sospesa tra immaginazione e mitologia.

Al centro della narrazione ci sono Loquela, tessitrice di parole, e Strepente, violinista e custode dei suoni del vento. Due viandanti senza tempo alla ricerca di una sorgente nascosta, capace di restituire alle parole la loro autenticità. Nel loro cammino incontrano i miti di Eco e Narciso, figure emblematiche di un linguaggio che ha perso la capacità di creare un vero incontro: da una parte la condanna a ripetere le parole degli altri, dall'altra l'incapacità di rivolgersi al mondo.

Tra suggestioni sonore, immagini poetiche, vento, memoria e sabbia, lo spettacolo propone una riflessione sul potere della comunicazione, sulle parole che possono separare e imprigionare, ma anche diventare strumenti di ascolto, relazione e libertà.

Capoterra Teatro, giunta alla quattordicesima edizione, proseguirà fino al 13 dicembre, confermando il Piccolo Teatro dei Ciliegi come spazio di diffusione culturale e sperimentazione artistica. La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Sardegna, attraverso l'assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.