Tutankhamon finisce a San Sebastiano. Non in carcere ma in esposizione, perché la struttura penitenziaria è oggetto di recupero e rigenerazione culturale. Dai grandi sacrari ai sarcofagi, fino alla celeberrima maschera d’oro e alle statue poste a custodia del faraone più famoso d'Egitto. Dopo il grande successo registrato a Firenze, Napoli, Padova, Torino, Genova e Cagliari, approda a Sassari il 5 dicembre la mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”. L’esposizione, visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, resterà aperta sino al 6 giugno 2027.

L’amministrazione comunale ha scelto una grande iniziativa per tenere a battesimo l’ex casa circondariale. Organizzato in collaborazione con Spazio Mostre, l’allestimento conta oltre cento fedeli riproduzioni del tesoro trovato nella tomba del celebre faraone. Dopo aver affascinato oltre 70 mila persone, sarà visitabile presto anche a Sassari, in una sede del tutto inedita. «Un edificio nato come spazio di separazione può diventare oggi un luogo di incontro, cultura e partecipazione», commenta il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia.

Il percorso espositivo presenta le repliche ufficiali dei reperti più rappresentativi del tesoro di Tutankhamon, certificate dal Ministero delle Antichità egiziano, consentendo al pubblico di conoscere da vicino il suo straordinario corredo funerario e ripercorrere la storia della tomba e del suo ritrovamento. L’itinerario permette di scoprire sia gli oggetti che accompagnarono il leggendario sovrano egizio durante la sua vita, sia quelli destinati al complesso rituale funerario che, secondo le credenze egizie, avrebbe dovuto condurlo verso l’aldilà. Una parte centrale dell’esposizione è dedicata alla ricostruzione della tomba, composta da un corridoio e quattro ambienti.