Quanto fu importante il contributo dei sardi alla Guerra civile spagnola? E quale parte ebbero i maddalenini, in un’isola che in quegli anni ospitava una delle principali basi militari del Mediterraneo? Sono alcune delle domande dalle quali ci si attende risposta, dalla conferenza in programma sabato 10 ottobre, alle 18, al Civico Mercato di La Maddalena, nel 90° anniversario dell’inizio del conflitto che insanguinò la Spagna dal 1936 al 1939. L’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, in collaborazione con Anppia e Aicvas e con il patrocinio del Comune.

Dopo i saluti del delegato comunale alla Cultura, Michele Esposito, Andrea Spicciarelli, direttore dell’Ufficio storico dell’Anvrg, interverrà sulla tradizione garibaldina a difesa della Spagna repubblicana. Antonello Tovo, socio Aicvas, terrà una relazione dal titolo: “I volontari maddalenini ed il ruolo della Base di La Maddalena”, mentre Lorenzo Di Biase, vicepresidente dell’Anppia Sardegna, traccerà i profili di alcuni volontari antifascisti sardi.

Proprio dalle relazioni potrà emergere con maggiore chiarezza se e quanto la presenza della base navale e dell’Arsenale militare abbia inciso, direttamente o indirettamente, nel quadro degli eventi e dei collegamenti con la Spagna. Un aspetto che aggiunge interesse a un incontro destinato non soltanto a ricordare i combattenti, ma anche a chiarire il peso effettivo della Sardegna e di La Maddalena in una delle pagine più complesse della storia europea del Novecento. A moderare sarà Antonello Tedde.

© Riproduzione riservata