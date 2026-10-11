La Sardinia International Volley Cup 2026 va in scena al PalaPirastu e a contendersela sono quattro squadre di altissimo livello: due italiane, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una tedesca, SVG Lüneburg, e una della Repubblica Ceca, Volejbalovy Klub Karlovarsko, vincitrice del campionato e allenata dal “nostro” Stefano Mascia.

L’evento arriva subito dopo l’Europeo e rappresenta l’ultimo test match per le squadre partecipanti prima dell’avvio dei campionati della stagione sportiva 2026/2027 con Trento e Piacenza impegnate nell’emozionante e coinvolgente Superlega.

Tutte e quattro le compagini saranno occupate nelle coppe europee: Trento e le due straniere in CEV Champions, Piacenza disputerà CEV Cup da Campione uscente.

FINALE 3°/4° POSTO · LIVE STREAMING

11 ottobre · ore 15:00

La diretta sarà disponibile qui all'inizio della partita.

The live stream will be available here when the match starts.

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FINALE 1°/2° POSTO · LIVE STREAMING

11 ottobre · ore 17:30

La gara sarà trasmessa in diretta su Videolina, al canale 10 del digitale terrestre, e in streaming sul sito di Videolina.

The match will be broadcast live on Videolina, channel 10 on digital terrestrial TV, and streamed live on the Videolina website.



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