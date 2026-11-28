Sarà Italia-Spagna la finale di Coppa Davis in programma domani, domenica 29 novembre, a partire dalle 15 a Bologna.

Gli iberici si sono sbarazzati senza troppi problemi della Gran Bretagna nei due match di singolare alla Bolognafiere Arena e trovano all’ultimo atto gli azzurri padroni di casa, alla quarta finale consecutiva e detentori degli ultimi tre titoli.

Rafael Jodar ha superato Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5, poi Carlos Alcaraz ha piegato Arthur Fery per 6-2, 6-1.

La squadra di David Ferrer non ha ancora dovuto fare ricorso al doppio, a cui è stata invece costretta l’Italia sia nei quarti contro la Corea del Sud che in semifinale contro la temibile Repubblica Ceca.

Sarà fondamentale il primo singolare, quello tra i rispettivi numeri 2, in cui si sfideranno Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. Dando per probabilissima, quasi scontata, la vittoria di un Carlos Alcaraz in grande spolvero contro Flavio Cobolli (o in alternativa Luciano Darderi), serve il punto del carrarino per portare la sfida al doppio decisivo. Che sarebbe imprevedibile e che, al netto di problemi fisici, vedrebbe nuovamente Alcaraz in campo, forse assieme al doppista Granollers. Per l’Italia sembra invece scontato il ricorso al doppio che ha piegato i cechi formato da Vavassori e Musetti, anche perché Matteo Berrettini – protagonista con Vavassori del doppio decisivo vinto al primo turno contro la Corea – non ha ancora superato i problemi al braccio destro.

(Unioneonline/L)