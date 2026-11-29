Grande successo dell’Italia che conquista per la quarta volta consecutiva la Coppa Davis di Tennis. In totale la bacheca dei successi sale a cinque, il primo 49 anni fa nel 1976 in Cile.

Nella finale del doppio delle Final 8di Bologna gli azzurri hanno superato la Spagna. Alla coppia Lorenzo Musetti- Andrea Vavassori sono bastati due set per avere la meglio su Carlos Alcaraz e Marcel Granollers.

Italia avanti agevolmente nel primo set che viene portato a casa con il risultato di 6 a 2. Nel secondo gli spagnoli tengono duro ma cedono con il risultato di 7 a 5.

«Il pubblico è stato il nostro asso nella manica, è stata una batttaglia: mi piaceva l'idea di essere protagonista e l'idea è andata bene». Parola di Lorenzo Musetti dopo il quarto trionfo di fila dell'Italia in Davis. «Vorrei dedicare questa vittoria di gruppo - aggiunge Musetti - a tutti i ragazzi che sognano di far parte di questa squadra».

Emozioni forti anche per Andrea Vavassori: «Sono senza parole, per me un onore giocare contro campioni così, come Carlos (Alcaraz, ndr) è stato emozionante. La mia dedica va a mia sorella che ha appena partorito e a tutti gli italiani che facevano il tifo per noi, vi porterò sempre nel cuore».