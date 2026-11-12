Dalia Kaddari sarà la madrina del 25esimo Trofeo Sant'Andria a Orani, in programma domenica. La velocista sarda, campionessa europea under 23 dei 200 metri piani a Tallinn 2021 sarà presente in occasione delle celebrazioni di quarto di secolo di un trofeo regionale diventato nel tempo un appuntamento irrinunciabile per le società di atletica di tutta la Sardegna. La giornata unisce sport e scoperta del paese, delle sue chiese e del Museo Nivola. Il percorso che viene proposto ai corridori è un urban trail che chiama a raccolta società e atleti a Sae Mastio, in via Padre Cavada alle 9 con inizio delle gare alle 10.

«A contendersi il podio atleti di tutte le categorie, sia quelle promozionali, che quelle agonistiche junior, promesse e senior maschili e femminili», dice la presidente della società Atletica Orani Maria Lucia Coi, «La manifestazione percorrerà le vie del centro storico in un circuito misto su terreno lastricato e ciottolato con passaggio nel parco del Museo Nivola e in prossimità delle diverse chiese».

Una festa dello sport, caratterizzata dall'accoglienza riservata ai partecipanti con kit di benvenuto per le categorie senior, con un'attenzione particolare alle produzioni locali. «Quest'anno, trattandosi di una edizione speciale, volevamo appunto che fosse una giornata memorabile», precisa Pierluigi Attene, del direttivo dell'Atletica Orani, «la presenza della pluricampionessa Dalia Kaddari, che porta con se l'esempio di crescita e raggiungimento di importanti obiettivi, sarà un incentivo a fare meglio per tanti giovani che in Barbagia praticano già l'atletica, e un invito a iniziare a praticarla per i tanti che invece vorrebbero avvicinarsi alla pista». A partecipare alla organizzazione con la Fidal Sardegna ci sono il Comune di Orani, la pro loco di Orani e il Museo Nivola, numerose associazioni oranesi e il comitato spontaneo orotellese.