L'Italia non sbaglia e vola in finale di Coppa Davis per la quarta volta consecutiva, l’undicesima nella sua storia.

La Nazionale di capitan Filippo Volandri elimina la Repubblica Ceca vincendo per 3-6, 6-1, 7-6 una semifinale combattutissima.

Dopo il successo di Lorenzo Musetti nel primo singolare e la sconfitta di Flavio Cobolli nel secondo, sono ancora Musetti e Vavassori a regalare il punto decisivo agli azzurri nel doppio. «Questa vittoria è per i miei amici – le parole di Vavassori – , per la mia famiglia, tutti quelli che ci guardano da casa e la dedichiamo a tutti gli italiani». «Non potevo desiderare giornata migliore», il commento di Musetti.

Oggi l'Italia conoscerà l'avversario, si gioca Gran Bretagna-Spagna.

(Unioneonline)