Il Calcio Kalagonis non si ferma e, nel sabato della quarta giornata, conquista la quarta vittoria su quattro gare: a Maracalagonis finisce 3-1 contro il Mulinu Becciu. Gli ospiti passano in vantaggio al 30' con Putzolu, ma la risposta arriva sei minuti dopo con Meloni. Nella ripresa sale in cattedra Denotti, che firma la doppietta decisiva: prima su rigore al 70', poi al 25' della ripresa su punizione deviata, all'80'.

Pioggia di gol a Villasalto, dove il Settimo 1967 si impone 5-3 sul Belvedere Villasalto al termine di una gara folle. Gli ospiti scappano subito: Fanari apre al 5', un'autorete di Cappai vale il raddoppio al 13' e Dib cala il tris al 18'. Semeraro accorcia al 27', Fanari ristabilisce le distanze al 38' e ancora Semeraro, al 42', firma la sua doppietta personale. In avvio di ripresa Cannas riapre tutto con il 4-3 al 48', ma tre minuti dopo De Caria chiude i conti. I padroni di casa terminano la gara in nove per le espulsioni di W. Cappai e D. Lusso.

Termina in parità, 1-1, la sfida tra Sinnai e La Pineta. Gli ospiti passano dopo appena due minuti con Argiolas, mentre il pari del Sinnai arriva al 16' su rigore trasformato da Frau.

La classifica. Il Kalagonis comanda a punteggio pieno con 12 punti, seguito dal Settimo a quota 10. Più indietro Frassinetti Elmas e La Pineta a 7, Burcei e Mulinu Becciu a 6. Il Belvedere Villasalto resta a 3 punti, mentre il Sinnai muove la classifica e sale a 1.

Le gare di domani

Ore 11: Jupiter-Castiadese (arbitro Andrea Corda di Cagliari)

Ore 16: Accademia Calcio Sarrabese-Uragano Pirri (Tommaso Magliocca di Tortolì)

Ore 16: PGS Club San Paolo-Frassinetti Elmas (Simone Chia di Cagliari)

Ore 16: Pula-Burcei (Federico Locci di Cagliari)

Frassinetti Elmas e Burcei hanno una gara in meno e domani possono avvicinare la vetta.





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