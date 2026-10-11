Nell'anticipo del girone A di Prima categoria pareggio (1-1) fra il San Vito e il La Salle Monserrato il risultato è stato deciso da due calci di rigore.

La squadra del Sarrabus, allenata da Angelo Padiglia è passata in vantaggio all'ottavo della ripresa con Tassi che dal dischetto ha battuto Follese con un tiro imprendibile.

Il La Salle di Giampaolo Casu, ha agguantato il pari a 15' dalla fine sempre con un tiro dagli undici metri, trasformato da Manca.

Ben messo in campo da mister Padiglia, il San Vito ha cercato il gol con più insistenza colpendo anche un legno della porta ospite con Massessi. Poi i rigori trasformati da Tassi e Manca che hanno deciso la gara. Ha arbitrato Valerio Cara di Cagliari. Il San Vito sale in classifica a quattro punti dopo tre gare. Il La Salle, a due punti.



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