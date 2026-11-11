Il judo sardo torna a farsi notare sul tatami internazionale. Due giovani atleti del Centro Sportivo Guido Sieni di Sassari hanno conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo alla Győr “Millennium Team” Cadet European Cup 2026, prestigiosa tappa del circuito europeo Under 18 disputata a Győr, in Ungheria. In una competizione che ha richiamato oltre 530 atleti da 30 nazioni, i portacolori sassaresi sono saliti entrambi sul podio.

Il risultato più importante porta la firma di Daniele Solinas, argento nella categoria -55 kg. Il judoka sardo ha affrontato una gara di alto livello, superando gli avversari lungo il percorso fino alla finale, dove si è arreso soltanto al tedesco Ali Gaffarli. Grande prova anche per Massimo Macciocu, bronzo nei 50 kg, che ha confermato le proprie qualità tecniche e agonistiche in un contesto internazionale particolarmente competitivo.

Il Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna si è congratulato con i due atleti e con il Centro Sportivo Guido Sieni, sottolineando come i due piazzamenti rappresentino una conferma per il movimento judoistico isolano e per il lavoro svolto quotidianamente dalle società nella crescita dei giovani talenti.

«Queste due medaglie sono motivo di orgoglio per tutto il movimento judoistico sardo», commenta Claudio Camba, presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna-Judo. «I nostri atleti hanno dimostrato di poter competere ad armi pari con atleti provenienti da realtà continentali di grande tradizione, affrontando una manifestazione di altissimo livello con determinazione, qualità tecnica e carattere».

«È soprattutto il riconoscimento del lavoro portato avanti dalle società e dai tecnici sul territorio», conclude Camba. «Continuiamo a ribadire quanto sia fondamentale investire sui giovani, offrendo loro occasioni di confronto e crescita soprattutto fuori dai confini regionali e nazionali. Questi successi dimostrano che il judo sardo ha talento, competenze e prospettive importanti anche in ambito europeo».