L’Alghero mette un’ipoteca sulla finale, mentre tra Iglesias e Nuorese è tutto rimandato al ritorno. Si è chiusa così l’andata delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza, con due verdetti opposti.

Al Mariotti, davanti a un pubblico caldissimo, i giallorossi hanno battuto 2-0 il Santa Teresa con le reti di Bombagi e Barboza. È un successo pesante, arrivato contro la seconda forza del campionato, ancora imbattuta in campionato. Ai galluresi servirà ora un’impresa per ribaltare il risultato e conquistare quella che sarebbe la prima finale della loro storia. Lo stesso traguardo, mai raggiunto finora, che adesso l’Alghero vede da vicino.

Nessun gol, invece, al Monteponi, dove l’Iglesias detentrice del trofeo e la Nuorese, vincitrice nel 2018-19, si sono annullate a vicenda. Lo 0-0 lascia aperto ogni discorso. I minerari, terzi e senza sconfitte in campionato, restano favoriti sulla carta. I barbaricini, però, tredicesimi in classifica e in cerca di riscatto, sono riusciti a frenare i campioni in carica sul loro campo. Un risultato che dà fiducia alla formazione nuorese in vista del ritorno, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Si decide tutto lì.