Antonio Borrozu è il nuovo allenatore della Polisportiva Buddusò che milita nel girone B della Promozione. Oltre 400 gol in carriera, piazze importanti trascinate a suon di reti tra professionisti e dilettanti, e un bagaglio di esperienza che non ha bisogno di presentazioni.

«Mister Borrotzu – scrive la società - ha sposato fin da subito il nostro progetto, finalizzato alla valorizzazione dei calciatori locali con l’inserimento graduale dei più giovani in prima squadra, con l’entusiasmo e il carisma che lo hanno sempre contraddistinto sul campo. La sua visione di calcio rispecchia perfettamente l’anima della nostra società: identità, senso di appartenenza e spirito di sacrificio».

Con Borrotzu sono stati scelte anche nuove figure: Nino Oneddu preparatore atletico; Sebastiano Sassu preparatore dei portieri. L'obiettivo di tutti, è quello di risalire la classifica, oggi decisamente preoccupante. Il campionato però è ancora lungo, c'è tutto il tempo per centrare la salvezza.



