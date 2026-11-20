Il sushi parla sardo grazie allo chef Ricardo Trois, che all’ultima edizione della Italy Sushi Cup ha presentato una preparazione del tipico piatto giapponese decorata con un fenicottero, uno degli animali simbolo dell’Isola.

«Volevo portare - racconta Trois, oggi in Giappone - un pezzo della mia terra nel piatto. Si pensa subito alla bottarga quando si parla di sushi sardo, ma io volevo qualcosa di diverso: un simbolo che raccontasse la Sardegna senza bisogno di spiegazioni».

Il fenicottero nasce dallo studio del kazari sushi, l'arte giapponese di creare figure decorative attraverso il cibo. Trois ha approfondito le tecniche sui libri dei maestri giapponesi.

«Per costruire il fenicottero - spiega lo chef - ho utilizzato la testa del calamaro, trasformandola in una sfoglia sottile, arrotolata, intagliata e modellata. Il collo nasce da una striscia dello stesso mollusco, il becco da un cetriolo. Il rosa, invece, arriva dalla polvere essiccata di dragon fruit, un colorante naturale. Ma intagliare il becco è stata la parte più difficile».

Veronica Matta, antropologa e autrice del reportage "Un sardo alla corte dei maestri del sushi”, commenta: «La cosa sorprendente è che Ricardo non si è limitato a eseguire una tecnica con grande precisione: ha avuto il coraggio di modificarne l'immaginario. Dove la tradizione giapponese propone l'airone, lui introduce il fenicottero. Non è un semplice esercizio di bravura, ma un'idea gastronomica con una precisa identità territoriale. E soprattutto, non è facile riuscire a essere originali senza perdere il rigore della tecnica».

Ma il viaggio di questo fenicottero potrebbe non fermarsi. Trois guarda infatti a una possibile presenza della Sardegna anche nel circuito dell'Italy Sushi Cup, immaginando un collegamento con il Girotonno. «Mi piacerebbe – sottolinea - che la Sardegna, forte dell'esperienza internazionale maturata con il Girotonno, potesse diventare anche una tappa dell'Italy Sushi Cup. Non si tratta di sovrapporre due manifestazioni, ma di farle dialogare, creando nuove occasioni di incontro tra Sardegna e Giappone. Sarebbe la continuazione di un percorso culturale e gastronomico che può ancora crescere».