Dalla Cagliari popolare degli anni Settanta e Ottanta fino al cuore di Berlino. Il cortometraggio “Molto su mia madre, qualcosa su mio babbo e Raffaella Carrà”, diretto da Antonello Murgia e prodotto dal Teatro dallarmadio, è approdato l'8 novembre al Cinema Babylon della capitale tedesca, nell'ambito della rassegna Visioni Italiane – Visioni Sarde 2026. L'opera è stata selezionata tra i sette finalisti in corsa per il premio della manifestazione, raccogliendo l'interesse e gli applausi del pubblico.

Il film racconta una storia familiare in cui ricordi d'infanzia, affetti, contraddizioni e nostalgia si intrecciano attraverso uno sguardo ironico e delicato. Al centro della narrazione il rapporto con le figure genitoriali, sullo sfondo di un'epoca evocata anche attraverso la presenza simbolica di Raffaella Carrà, icona della musica e della televisione italiana, capace di attraversare generazioni e immaginari.

La regia di Murgia accompagna lo spettatore in un racconto dai tratti autobiografici, nel quale comicità e malinconia convivono e i piccoli gesti della quotidianità diventano strumenti per raccontare dinamiche familiari e sentimenti. A contribuire all'identità del cortometraggio sono anche le musiche originali firmate dallo stesso regista, gli interventi vocali e musicali di Rossella Faa e le coreografie di Tiziana Troja.

Particolarmente partecipato l'incontro con il pubblico al termine della proiezione. Sul palco del Cinema Babylon, insieme ad Antonello Murgia, sono intervenuti gli interpreti Rossella Faa, Fabio Marceddu, Tiziana Troja e Michela Sale Musio, con la partecipazione straordinaria di Ausilia Fanni. Un'occasione per raccontare la genesi del progetto, condividere curiosità sulla lavorazione e approfondire i temi di una storia che mette al centro fragilità, legami familiari e memoria.

La presenza a Berlino aggiunge un nuovo capitolo al percorso festivaliero del cortometraggio, realizzato con il sostegno della Regione Sardegna. L'opera è stata infatti selezionata in diverse manifestazioni, tra cui il Ferrara Filmcorto, Corti in Cortile a Catania, il Comicron Film Festival, l'Amarcort Film Festival di Rimini e lo SBI Festival in Portogallo, nella categoria Best Italian Short Film.