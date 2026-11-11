Storico quarto posto della Sardegna alla Coppa delle Regioni Pony Equestro.

La squadra isolana sfiora il podio nell’Arena FISE in occasione della 128ª Fieracavalli di Verona, conquistando un risultato eccezionale alle spalle del Piemonte, e precedendo regioni quotate come Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Sicilia.

Alla gara, intensa ed equilibrata, hanno partecipato le rappresentative di 15 Comitati regionali FISE d’Italia. Di quella sarda, guidata dal capo Equipe Emanuele Baldinu e accompagnata nella trasferta veneta dal commissario della Fise Sardegna Giacomo Borlizzi e della vice-commissario Maria Grazia Cecchini, hanno fatto parte Camilla Cadeddu (Circolo Ippico Is Arenas-Istruttore Alessandro Anedda) in sella a Evona, Gaia Chironi (CI Gli Olivastri-Istr. Piera Monti) in sella a Teodora by Noa, Michele Deidda (CI Erikam-Istr. Raffaela Montis) in sella a Calipso de Bois, Rachele Marras (CI San Martino-Istr. Giovanni Carboni) in sella a Spirit e Federica Pinna (CI Erikam-Istr. Raffaela Montis) in sella a Infini.