Chi parte continua a essere parte della Sardegna. E chiede di poter contribuire alle scelte sul suo futuro, mettendo a disposizione competenze, esperienze e relazioni costruite altrove. È il filo conduttore di “Bentu Nou”, il congresso fondativo di Seu, Sardi Emigrati Uniti, in programma a Firenze oggi e domani. La federazione, che riunisce 26 circoli, in sette regioni italiane, apre una nuova pagina dell’emigrazione organizzata. Primo atto del congresso nella sala della musica della Fondazione Franco Zeffirelli nel cuore della città toscana.

Domenica 25 ottobre dal teatro Alfieri, altra sede del congresso fondativo di Seu, diretta streaming a partire dalle 11.15 su unionesarda.it e L'Unione Tv.

Nel video l'assessore alla Cultura del comune di Firenze Giovanni Bettarini che si sofferma sui rapporti tra la comunità sarda e la città:

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