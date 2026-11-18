"C’è una cosa che mi piacerebbe conservare indipendentemente da quanto crescerà la mia attività: la possibilità di essere utile alle persone, soprattutto ai giovani della mia Sardegna". E' la storia di Marco Dechicu, 41 anni, partito qualche anno fa dalla Sardegna per cercare nuove opportunità. E' approdato a Glasgow, in Scozia, dove ha costruito una realtà nel settore della formazione linguistica e dei soggiorni di studio all'estero, la Rainbow Project Agency, che ora mette a disposizione di tutti, in particolare dei sardi.

I giorni scorsi in Scozia ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio Language Consultancy of the Year per il biennio 2026-2027, nell'ambito degli Scotland Prestige Awards.

"La decisione di lasciare la Sardegna non è stata semplice - racconta - Come tanti giovani della mia terra, mi sono trovato a un certo punto della vita a riflettere sul mio futuro e sulle possibilità che avevo davanti. Così ho deciso di mettermi in gioco e partire per la Scozia, senza sapere esattamente cosa mi avrebbe riservato il futuro. Così è nata Rainbow Project Agency, un’agenzia di consulenza e formazione linguistica che ho fondato a Glasgow e che oggi porto avanti personalmente. Mi occupo direttamente di ogni aspetto, dal primo contatto con gli studenti e le famiglie, le scuole, i docenti, i presidi fino all’organizzazione dei soggiorni, ai rapporti con le scuole estere e all’assistenza durante i percorsi formativi. Organizzo soggiorni linguistici e percorsi di formazione all’estero per ragazzi, adulti, scuole e insegnanti, collaborando con istituti e organizzazioni educative in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Irlanda, Malta, Spagna, Francia Germania e Stati Uniti".

Un appello ai sardi: "Chi vive in Sardegna può rivolgersi a me liberamente, senza dover sostenere un costo per ricevere informazioni, consigli o semplicemente per capire quali possibilità esistono. Voglio indicare la strada giusta per iniziare a guardare al proprio futuro in maniera diversa. Il mio obiettivo non è necessariamente convincere qualcuno a partire. È piuttosto aiutarlo a conoscere le possibilità che ha davanti, affinché possa scegliere con maggiore consapevolezza".