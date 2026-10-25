La musica tradizionale sarda a Malta, protagonista del festival internazionale incentrato in particolare sulle musiche folk delle isole del Mediterraneo.

Gruppi folkloristici provenienti da diversi Paesi d’Europa si sono incontrati con i gruppi arrivati dall’Isola – in particolare da Nuoro, da Maracalagonis e da Barbusi – per partecipare alla kermesse ed esibirsi sul palco allestito a La Valletta.

I gruppi sardi sono stati particolarmente applauditi dal pubblico, nel corso dell’evento che ha avuto come filo conduttore non solo la musica, ma anche il mare, elemento spesso considerato divisivo, ma che invece, in occasione del Festival maltese, è stato filo conduttore ed elemento di condivisione di usi e tradizioni.

Mauro Serra

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