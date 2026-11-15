Il Comune di Ossi ha ottenuto due importanti finanziamenti per le famiglie e per soddisfare le esigenze delle associazioni sportive. Il primo finanziamento pari a 230.400 euro nel triennio 2026-2028 (76.800 annui) è relativo all’accoglienza e la post accoglienza dei bambini della scuola primaria, prima e dopo l’attività didattica, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, specie quando entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative.

Ulteriori fondi pari a 150.319,01 sono finalizzati all’adeguamento alla serie D del settore ospiti dello stadio comunale “Walter Frau”, un intervento che consentirà all’impianto di migliorare il livello qualitativo. A queste risorse si aggiungono i 25mila euro del servizio di trasporto pubblico locale, con cui sarà possibile avere un circuito di fermate all’interno del centro abitato, andando incontro ai bisogni dei diversi quartieri del paese, e 40.000 euro per la pulizia dei corsi d’acqua, un intervento necessario ai fini della sicurezza e della prevenzione alle situazioni che potrebbero derivare dal maltempo. Risorse che complessivamente ammontano a circa 450.000 euro che il Comune di Ossi si trova nella propria disponibilità e ottenuti in un mese e mezzo.