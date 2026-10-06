Calcio, Serie A: Cagliari, oggi la ripresa. Kevin Carlos da valutare

Calcio, Serie A: Adopo, “Questo Cagliari ha ancora più identità”

Calcio, Nazionale: Romano e Maldini protagonisti nella vittoria sulla Turchia

Calcio, Serie C: Torres, Di Stefano rinnova fino al 2029

Judo: Sardegna Trophy, oltre trecento giovani al PalaConi

Rally: Solberg vince il Rally Italia Sardegna, attesa per il calendario 2027

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”

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