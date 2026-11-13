Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Sabrina, mamma di Renato dei Mad Dog – X Factor, il successo dei Mad Dog visto dalla famiglia: «Sono ragazzi speciali»
Marco Balata, assessore spettacolo di Olbia – Olbia, Capodanno con Irama e Anna Pepe: una notte di musica nel cuore della città
Roberto Ripa – Giornalista – Vernaccia di Oristano, storia e identità nel calice simbolo della Sartiglia
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it