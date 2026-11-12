È stata una bella settimana, quella da poco trascorsa, che conclude le grandi elezioni autunnali di questo 2026. Fa piacere ripercorrerne i titoli, ancora gustandoli. Il 4 ottobre: miracoloso recupero sul fil di lana di Luiz Inácio Lula da Silva, in Brasile, con la tragicomica fuga di Flavio Bolsonaro presso papà/Trump: dieci milioni di voti popolari aggiunti in quindici giorni. 25 ottobre, a Belgrado esplode la gioia delle piazze, il ‘tiranno’ Aleksandar Vučić prende atto della vittoria del partito degli studenti: volevano spazzare via la corruzione della loro classe dirigente e il popolo serbo li ha creduti e seguiti. Il 27 ottobre il mondo puntava gli occhi su Israele, dove le folle palestinesi, interne allo stato, si erano passate la voce che votare quanti più possibili dei loro alla Knesset era un’occasione da non perdere, per mandare a casa Benjamin Nethanyau. Forse in queste ore ci stanno riuscendo. Giovedì 5 novembre, questo giornale titolava l’esito delle elezioni americane di midterm: Usa, valanga democratica su Donald Trump, il presidente perde il controllo di Senato e Camera e minaccia veti costanti. Da Milano ci rimandavano un titolo conciso: Trump sconfitto e isolato. E lui si consola intrattenendo i giornalisti con la sua sala da ballo. Che grandezza! Ognuna di queste vicende mantiene la specificità della propria storia, ma è la storia della democrazia che le unifica.

Salvatore Cubeddu