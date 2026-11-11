Alle tre di notte Efisio è ancora sveglio accanto alla moglie che dorme, e rifà lo stesso conto: la rata del mutuo, le tasse universitarie dei due figli e lo stipendio, oggi di milleottocento euro netti, che per ventisei anni gli è sembrato una certezza e che ora somiglia a un fortino assediato. Eppure non sono i conti a tenerlo sveglio, perché quelli sono sempre tornati, ma il futuro, che da qualche mese non torna più.

Il giorno prima aveva aperto la filiale, guardando la porta a vetri da cui un tempo entravano pensionati e commercianti e da cui ora passano in pochi, perché anche gli anziani fanno i bonifici dal telefono, il totem all'ingresso risolve in pochi secondi ciò che a lui richiedeva diversi minuti e la signora che per vent'anni gli ha chiesto consigli passa solo per salutarlo. La scrivania del collega andato in pensione è vuota, e nell'ultima circolare la filiale compare tra quelle da «razionalizzare», il verbo elegante con cui si annunciano le chiusure senza nominarle.

Più della fatica lo spaventa una macchina che valuta in pochi istanti il merito creditizio di un'impresa, non si ammala e costa molto meno di lui, e con il posto teme di perdere quella dignità silenziosa di chi ogni mese riesce a mantenere la propria famiglia. A cena non aveva detto nulla, aveva ascoltato il figlio parlare degli esami e aveva sorriso, come fanno i padri quando tengono per sé le proprie paure.

A ben vedere Efisio è il volto di una rivoluzione che non chiede permesso a nessuno. In dieci anni sono scomparsi oltre undicimila sportelli bancari, e le grandi banche annunciano migliaia di dipendenti in meno mentre programmano decine di miliardi di dividendi agli azionisti, segno di un’economia in cui la tecnologia produce più ricchezza impiegando meno persone, nelle banche come negli uffici e nei supermercati, dove le casse automatiche fanno lavorare gratis il cliente.

L’intelligenza artificiale, però, non è solo una minaccia per Efisio, ma anche l’occasione per rimettere in moto la produttività, che in Italia dal 1995 è cresciuta appena dello 0,3 per cento l'anno, contro l’1 della Francia e l’1,2 della Germania.

Eppure, con numeri così, in interi settori protetti da tutele sempre crescenti la produttività non è nemmeno all'ordine del giorno, perché dove nessuno rischia nessuno ha bisogno di migliorare.

Ma a destra come a sinistra, a ogni intervento, la risposta resta una sola, aumentare gli stipendi, una promessa che costa pochissimo a chi la pronuncia e moltissimo a chi ci crede.

Che i salari siano bassi è indiscutibile, e dove le imprese guadagnano bene una parte maggiore degli utili potrebbe andare a chi lavora, ma se la produttività resta ferma e siamo indietro rispetto all'Europa nell'uso delle tecnologie che la farebbero crescere, le imprese non hanno di che pagare aumenti duraturi, perché non si può distribuire una ricchezza che nessuno ha prodotto.

Un aumento senza produttività si paga con nuovo debito, che ricadrà sui figli di Efisio, o con imprese che chiudono: è allungare la tovaglia senza allargare il tavolo.

La sfida non è fermare le macchine, ma decidere chi beneficerà della ricchezza che producono e come accompagnare chi rischia di perdere il lavoro, con formazione vera e servizi per l’impiego che ricollochino le persone. Qualche Efisio perderà il posto, altri potranno imparare a fare ciò che nessun algoritmo sa fare, conoscere una persona, comprenderne le paure e conquistarne la fiducia, purché qualcuno dia loro il tempo e gli strumenti.

La produttività però non porta voti alle elezioni, e così si distribuiscono promesse invece di costruire opportunità. C’è un posto di lavoro che nessun algoritmo minaccia, quello di chi vive di promesse, perché nessuna intelligenza artificiale è ancora riuscita a promettere tanto producendo così poco.

Anche questa, lo so, è una predica inutile, ma almeno non promette a Efisio ciò che non si può mantenere, e mentre lui, alle tre di notte, rifà i suoi conti, i politici che gli assicurano un futuro migliore dormono tranquilli, con uno stipendio che, almeno quello, non dipende dalla produttività.

Pierpaolo Murgia