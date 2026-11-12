Da che parte sta? Il Caffè Scorretto del 12 novembre 2026

Da che parte sta oggi Conte Giuseppe, colui che per un tiro burlone del destino è stato presidente del Consiglio per due anni e mezzo? Dove stesse ieri lo sappiamo: a destra, al centro, a sinistra e in ogni luogo. Come il camaleonte si è sempre adattato all’ambiente mimetizzandosi.

Entrò a Palazzo Chigi per chiamata diretta di Gigetto Di Maio e Foffo Bonafede, due grilli scappati dal covile. Ora sogna la scalata al Colle. Lo propone nientemeno che Rocco Casalino, una delle teste d’uovo del suo governo, oggi direttore del quotidiano online “La Sintesi”, che si occupa principalmente della politica italiana. In un editoriale di alcuni giorni fa intitolato «Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo» così, in sintesi, argomenta: le primarie del campo largo possono provocare una guerra fratricida tra alleati.

Ecco la via d’uscita: vincerà Elly Schlein, che diventerà presidente del Consiglio; chi perderà, ossia il Conte, avrà come premio di consolazione il Quirinale, palazzo e carica in svendita. Casalino & Compagni danno quindi per scontato che vinceranno le prossime elezioni. Già scrivono sbianchettano riscrivono la lista dei ministri. Troppi sono i pretendenti. Persino Bonelli vuole un dicastero. Il Grillo Beppe, di nuovo parlante dopo una lunga afasia, commenta caustico: «Se questa è l’alternativa al governo delle destre, povera Italia». Lui li conosce bene.

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