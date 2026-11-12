Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 12 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lorenzo Piras, caposport de L’Unione Sarda – Stadio di Cagliari, via libera al nuovo impianto
Eva Robin’s, attrice – Eva Robins alle Saline di Cagliari con “Il frigo”
Andrea Cigni, sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari – Capodanno con Stefano Bollani e Lyrico Night: il Teatro Lirico di Cagliari apre le porte ai giovani
Roberto Ripa – Giornalista – I vini sardi ambasciatori nel mondo: le preferenze delle star e delle corti reali
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Allarme bomba nelle scuole, oggi lezioni regolari in tutta Italia