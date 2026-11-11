Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 novembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Busia – giornalista de L’Unione Sarda – Omicidio Cinzia Pinna, il padre: «Non proviamo odio»
- Riccardo Spignesi – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, debutto da sogno per Grandu
- Mario Puddu – Sindaco di Assemini – Fabri Fibra ad Assemini, concerto gratuito il 29 dicembre
- Roberto Ripa – Giornalista – Nasco, il vino che racconta la storia di Cagliari
- Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Sardegna, scuole a rischio: 400 mila abitanti in meno entro il 2050