Tutto hanno fatto tranne che dormire, anche se in fondo hanno “russato” alla grande: altri hacker, stavolta forestieri, hanno violato i server di Mosca con la stessa eleganza con cui quelli russi imperversano in Europa. Da noi spengono i frigoriferi nei market, a casa loro spengono soldati: altrui e pure i propri. Parliamo di quattrocentomila anime russe perse in Ucraina, dove lo zar Vladimir pianificava una scampagnata-lampo con centonovantamila soldatini improvvisati. Un tonfo strategico memorabile, insomma, arricchito da sanzioni severissime. Ah, no: prima del voto, l’analcolico biondo Donald aveva ben pensato di riaprire i rubinetti del petrolio russo per salvare il mondo.

Passando all’alcolico, c’è dunque da stappare lo spumante? Non proprio: quattrocentomila poveretti mandati al tritacarne non mettono festosa allegria, per quanto Mosca stia finalmente incassando enormi bordate. E si dubita fortemente che i malcapitati in uniforme, rimpatriati in comode bare di serie, coltivassero il sogno di liberare l’Ucraina occupando l’Ucraina.

Tragedia e farsa vanno a braccetto, con gran finale (si fa per dire): il bilancio dei soldati russi ridotti a concime era il segreto di Stato più blindato del Cremlino. Ed è di un’ironia amara che qualcuno sia andato a scassinarlo via wi-fi.

Luigi Almiento