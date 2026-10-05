Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 5 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina

Marina Madeddu – Sindaca di Villa San Pietro

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Il Post del Lunedì – Insularità tradita

© Riproduzione riservata