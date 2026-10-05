radiolina
05 ottobre 2026 alle 14:14
La Strambata, puntata del 5 ottobre 2026Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 5 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina
Marina Madeddu – Sindaca di Villa San Pietro
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Il Post del Lunedì – Insularità tradita
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