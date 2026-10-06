Gr regionale del 6 ottobre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Continuità: deserta per la seconda volta la gara per l’Alghero-Linate
Politica: il caso dei consulenti della Giunta regionale, le parole di Truzzu
Carburanti: i dati del Ministero sui prezzi medi. Eni aumenta il price cap del diesel
Lavoro: uno studio di CNA Sardegna prevede in Sardegna nel 2054 la perdita di più di 200mila unità lavorative
Sassari: è una donna di 52 anni la vittima dell’incidente di questa mattina nella strada per Ittiri
Cultura: a Cagliari e Orgosolo due appuntamenti per oggi
Calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari