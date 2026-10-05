Politica: oggi vertice dei capigruppo e segretari dei partiti del Campo Largo

Carburanti: scendono ancor ai prezzi medi nell’Isola

Nuoro: attentato incendiario a Nuoro contro la macchina di un barista

Campobasso: identificati i tifosi della Torres che ieri hanno creato tensione all’esterno dello stadio e danneggiato i bagni del settore ospiti

Cagliari: gravi disagi al traffico in entrata a Cagliari sulla SS 195 per un incidente senza feriti

Radiolina: due appuntamenti per oggi

Tennis: sconfitta a Prato per le ragazze del TC Cagliari nella prima giornata di campionato a squadre

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