Gr regionale del 5 ottobre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: oggi vertice dei capigruppo e segretari dei partiti del Campo Largo
Carburanti: scendono ancor ai prezzi medi nell’Isola
Nuoro: attentato incendiario a Nuoro contro la macchina di un barista
Campobasso: identificati i tifosi della Torres che ieri hanno creato tensione all’esterno dello stadio e danneggiato i bagni del settore ospiti
Cagliari: gravi disagi al traffico in entrata a Cagliari sulla SS 195 per un incidente senza feriti
Radiolina: due appuntamenti per oggi
Tennis: sconfitta a Prato per le ragazze del TC Cagliari nella prima giornata di campionato a squadre