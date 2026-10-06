Francesca Figus⁠ – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 6 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Valentina Caruso, giornalista

Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda

Marco Noce, giornalista de L’Unione Sarda⁠

Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti ⁠

Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it

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