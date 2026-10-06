radiolina
06 ottobre 2026 alle 11:51
Caffè Corretto, puntata del 6 ottobre 2026Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Valentina Caruso, giornalista
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda
Marco Noce, giornalista de L’Unione Sarda
Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti
Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata