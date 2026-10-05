Caffè Corretto del 5 ottobre 2026, Cagliari-Juve e gli affitti alle stelleConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari-Juventus, rossoblù pronti al big match dopo la sosta
Marcello Fois, scrittore – Marcello Fois vince il Campiello: «Più leggiamo, più saremo civili»
Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – Il trucco di Alessia Lupo per non sprecare i limoni
Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – Affitti a Cagliari, prezzi alle stelle