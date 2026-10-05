Francesca Figus⁠ – Giornalista de ⁠L’Unione Sarda⁠ – conduce la puntata del 5 Ottobre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – ⁠Cagliari-Juventus, rossoblù pronti al big match dopo la sosta⁠

Marcello Fois, scrittore – ⁠Marcello Fois vince il Campiello: «Più leggiamo, più saremo civili»⁠

Alessia Lupo, creator di Mammachepiatti – ⁠Il trucco di Alessia Lupo per non sprecare i limoni⁠

Enrico Fresu, coordinatore del sito UnioneSarda.it – ⁠Affitti a Cagliari, prezzi alle stelle

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