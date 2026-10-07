L'attore Davide Iacopini, 42 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre era in monopattino. I soccorsi sono scattati lunedì sera in via Anton Giulio Barrilli a Monteverde. All'arrivo della polizia locale l'attore - che ha recitato in “Diaz” e nella fiction “Suburra” - era a terra e incosciente.

È stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dov'è ancora ricoverato in terapia intensiva. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti della polizia locale che stanno vagliando le telecamere.

Il giorno seguente una donna si è presentata ai carabinieri per denunciare un'aggressione avvenuta nella stessa zona intorno alle 23 di domenica: ai militari ha raccontato di essere stata avvicinata da una minicar mentre stava tornando a casa e di essere stata colpita alla testa dal passeggero della vettura. L'auto avrebbe poi fatto inversione, andando a impattare contro un altro monopattino, finito contro alcune auto. Sono in corso accertamenti per stabilire se ci sia un collegamento tra i due episodi.

(Unioneonline)

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