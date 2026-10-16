Papa Leone celebra messa: «È di buon umore e continua a lavorare»Il pontefice in ripresa dopo l’intervento al polmone. La sala stampa diffonde le foto della funzione al Gemelli
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Papa Leone XIV torna a dire messa dopo l’intervento al polmone. La funzione è stata celebrata nella sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. «Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui», ha riferito la sala stampa vaticana, che ha anche diffuso alcune foto di Leone, sottolineando che il pontefice «è di buon umore» e prosegue l’attività lavorativa.
(Unioneonline)