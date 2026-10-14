Sono due minorenni - un 16enne e un 17 enne - gli autori delle aggressioni all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma.

I due, presunti componenti della banda della minicar che ha seminato il terrore a Roma, sono stati individuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locali coordinati dai pm di Roma.

Il giovane alle guida della minicar nera vive a Monteverde, il suo amico a Testaccio. Il primo, secondo quanto trapela, sarebbe figlio di un carabiniere.

Al veicolo si è arrivati grazie anche alla testimonianza di un meccanico che ha raccontato di avere montato dei led rossi in prossimità dalla targa e posto degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due.

Secondo quanto raccontato i ragazzini tra il 4 e il 5 ottobre stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. L'accusa – con denuncia a piede libero - è di tentato omicidio ma ora toccherà alla Procura dei minori valutare l'impianto accusatorio.

(Unioneonline)

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