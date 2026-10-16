Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale.

Ad annunciarlo è l’Enav, che precisa: «A partire dalle ore 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l'Enav - sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano».

In Sardegna si segnalano già alcuni aerei in ritardo nei principali scali: al Costa Smeralda ritardi in quasi tutti i voli in partenza in mattinata con destinazioni Milano e Bergamo, ritardi anche nelle partenze per Parigi e Cracovia. Ad Alghero l’Ita Airways delle 8:55 per Milano Linate è previsto in partenza alle 11:15, cancellato il WizzAir per Belgrado. L’invito per i passeggeri è dunque a controllare lo status del proprio volo.

Enav esclude al momento che queste anomalie siano legate ad un attacco hacker o a tentativi di sabotaggio.

Altri disagi, con ritardi nei voli, si registrano negli aeroporti anche a causa dello sciopero del personale EasyJet.

(Unioneonline)

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