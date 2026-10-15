Perseguitava i propri congiunti, con vessazioni e violenze. Maltrattamenti che avvenivano nell’abitazione di famiglia dove, tra l’altro, nascondeva un significativo quantitativo di droga, probabilmente destinato allo spaccio. Ora, dopo l’intervento dei Carabinieri, è finito in arresto.

Protagonista, in negativo, della vicenda, un 28enne di Domusnovas. I militari della Stazione di Villamassargia, coadiuvati dal personale dell'Aliquota Radiomobile del Norm di Iglesias. lo hanno fermato dopo aver ricevuto una chiamata al 112, che segnalava, nella notte tra mercoledì e giovedì, l’ennesimo alterco.

Giunti nell’abitazione gli uomini dell’Arma hanno riportato la calma e poi hanno fatto scattare una perquisizione. Nelle disponibilità del giovane sono così stati trovati circa due etti di hashish e cocaina, più materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso dei successivi accertamenti sono poi emerse le continue e ripetute violenze ai danni dei familiari conviventi.

Per tutte queste ragioni, il giovane è stato tratto in arresto ed è stata immediatamente attivata la procedura di tutela prevista dal “Codice Rosso”.

(Unioneonline)

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