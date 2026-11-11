Presentato il programma dei voli estivi 2027 di SkyAlps che dal 28 marzo al 30 ottobre collegherà Bolzano con un totale di 20 destinazioni in Europa.
E da metà maggio 2027 ripartiranno anche i collegamenti da Bolzano per Olbia e Cagliari.
«Guardiamo con grande fiducia alla stagione estiva 2027. Il nostro obiettivo resta quello di collegare sempre meglio l'Alto Adige con l'Europa, per chi viaggia in vacanza come per chi viaggia per lavoro e per tutta la popolazione locale», ha dichiarato il presidente di SkyAlps Josef Gostner.
(Unioneonline)