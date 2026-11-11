Sul rischio per la Gallura di un possibile trasferimento a Sassari di alcune attività del servizio trasfusionale attualmente svolte a Olbia, la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Usai ha presentato un’interrogazione alla Giunta Todde per conoscere le conseguenze della riorganizzazione prevista dal Piano regionale sangue 2025-2028 e le garanzie per i pazienti galluresi. Al centro dell’iniziativa politica c’è il timore che l’accentramento di funzioni possa compromettere la tempestività delle prestazioni, soprattutto nelle emergenze, oltre a incidere sull’attività degli operatori sanitari. Una questione già sollevata nel novembre 2025 dall’Avis e dalle organizzazioni sindacali, tornata d’attualità dopo le nuove preoccupazioni espresse dall’Avis provinciale Gallura.

«Non si può continuare a parlare di riorganizzazione sanitaria quando il rischio concreto è quello di sottrarre ai territori servizi essenziali», sostiene Usai, richiamando le caratteristiche di una provincia nella quale le distanze tra gli ospedali e il forte incremento della popolazione durante l’estate rendono particolarmente delicata la gestione delle disponibilità di sangue. L’interrogazione chiede alla Regione di precisare se il trasferimento sia stato formalmente deciso, quali prestazioni rimarranno a Olbia e su quali valutazioni tecniche ed economiche poggi il nuovo assetto. Si sollecitano inoltre chiarimenti sulla continuità dell’assistenza ai pazienti oncologici e a quanti necessitano di trasfusioni periodiche.

«Razionalizzare non può significare automaticamente accentrare», osserva la consigliera, chiedendo che ogni modifica sia sostenuta da dati capaci di dimostrare il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza e qualità. L’esponente di FdI invita infine la presidente Todde a confrontarsi con Avis, personale sanitario e amministrazioni locali, valutando la permanenza delle attività specialistiche in Gallura.