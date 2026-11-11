Nuovo capitolo della polemica tra il consigliere regionale Gianfranco Satta e Aeroitalia. Tutto nasce da un post pubblicato su Facebook. Satta aveva segnalato la sua disavventura a bordo di un aereo in partenza da Fiumicino e diretto a Cagliari: secondo la denuncia dell’ex assessore all’Agricoltura il velivolo si sarebbe spento per tre volte prima del decollo. Una ricostruzione però duramente smentita dalla compagnia che ha promesso azioni legali.

Oggi Satta torna sull’argomento con un nuovo post sui social: «Leggo con sorpresa, ma soprattutto con sdegno, la durissima nota di Aeroitalia che arriva addirittura a preannunciare iniziative legali nei miei confronti per aver raccontato la verità. Ero a bordo di quell’aereo – scrive Satta -, insieme a numerosi altri passeggeri. Per tre volte ho percepito quello che, dalla cabina, appariva come uno spegnimento dell’aeromobile. Alle mie richieste di spiegazioni mi è stato riferito che si trattava di un semplice problema elettrico. Successivamente ci è stato comunicato che avremmo dovuto cambiare aeromobile. Questi sono i fatti che ho personalmente vissuto. Non ho mai affermato che l’aereo si trovasse sulla pista di decollo. Ho scritto espressamente che eravamo ancora fermi nel piazzale ed ho sottolineato fortunatamente».

Satta passa al contrattacco: «Ai passeggeri non sono state fornite informazioni sufficientemente chiare e puntuali su quanto stava accadendo e sulle ragioni che hanno reso necessaria tale decisione. È su questo aspetto che continuo a chiedere trasparenza. Peraltro, una volta sbarcati e riportati in aeroporto, abbiamo dovuto ripercorrere tutta la strada fino ai gate del terminal 1 senza avere alcuna indicazione di quale fosse il nuovo gate di imbarco che non era indicato neppure sui tabelloni».

Infine rilancia portando il caso in Consiglio regionale: «Ho chiesto formalmente che l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, acquisisca tutti gli elementi necessari a chiarire l’accaduto, compresa la verifica di eventuali precedenti analoghi, e riferisca in merito alla qualità del servizio offerto dall’operatore».