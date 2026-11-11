Ha comprato un immobile ma, con varie condanne alle spalle, è sotto sorveglianza speciale e avrebbe dovuto dichiarare l’acquisto alla Guardia di Finanza. Invece non ha detto niente. Per questo le Fiamme Gialle del comando provinciale di Cagliari, nell’ambito di una indagine patrimoniale in materia di prevenzione antimafia coordinata dalla Procura, hanno sequestrato il bene, per un valore di 80mila euro.

La misura cautelare, firmata dal Gip del Tribunale di Cagliari, è scattata nei confronti di un residente a Decimoputzu, più volte condannato per reati contro il patrimonio (furto e furto aggravato) e contro la persona (minacce e lesioni personali), ma anche sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La normativa antimafia prevede che chi sottoposto a una misura di prevenzione, sia tenuto, per un periodo di dieci anni, a comunicare alla Guardia di finanza, entro 30 giorni, ogni variazione nella consistenza o nella composizione del proprio patrimonio che riguarda beni di valore almeno di 10.329,14 euro.

I nuclei di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza possono effettuare delle verifiche: gli accertamenti svolti nei confronti dell'uomo di Decimoputzu hanno consentito di scoprire la compravendita dell’immobile non dichiarata.

(Unioneonline/E.Fr.)