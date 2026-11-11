Fine settimana in Sardegna all’insegna di piogge, termometri giù e rischio di mareggiate.

Secondo le previsioni di Arpas, «per le giornate di venerdì e sabato si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sulle zone occidentali. Le temperature saranno in generale diminuzione. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi».

Lorenzo Tedici, de Il Meteo.it, invece sottolinea come nell’Isola e in altre zone costiere italiane «le condizioni marine risulteranno agitate o localmente molto agitate al largo (stato 5-6 della Scala Douglas), con altezza d'onda significativa compresa tra 3,0 e 4,5 metri e picchi di 5 metri sui bacini di ponente, con elevato rischio di mareggiate lungo le coste della Sardegna occidentale e dell'intera fascia tirrenica».

(Unioneonline)