Avvicinare la scienza ai cittadini, stimolare la curiosità e soprattutto offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare competenze scientifiche e pensiero critico.

Nasce con questo obiettivo «Scienza in Piazza», l’appuntamento che torna a Olbia il 18 e 19 novembre. Per la prima volta organizzata non soltanto dalla sezione olbiese, ma dalla Mathesis Nazionale - con il sostegno della Regione Sardegna e la collaborazione delle istituzioni scolastiche, del Comune, del MIM, dell'USR Sardegna e di Geasar che ospita la manifestazione negli spazi dell'aeroporto Costa Smeralda - l'iniziativa si inserisce nel percorso che sta trasformando la città in un hub scientifico, proiettata verso un futuro tecnologico.

Un appuntamento che mette al centro gli studenti e il loro desiderio di mettersi alla prova, trasformando le conoscenze acquisite tra i banchi in esperienze concrete da condividere con la comunità. «È una scommessa sui nostri giovani, che crescono, lavorano e ci insegnano tante cose», ha sottolineato il sindaco Settimo Nizzi, evidenziando l'importanza di iniziative che danno spazio alla creatività e alla partecipazione delle nuove generazioni. Per Antonietta Carbone, da sempre motore dell'iniziativa e presidente della sezione olbiese di Mathesis, l'obiettivo è ampliare le conoscenze scientifiche della comunità e incentivare ogni ragazzo a sviluppare quelle competenze che consentono di affrontare la realtà con spirito critico e uno sguardo nuovo.

Un progetto educativo che, come ricordato dall'assessora alla Pubblica istruzione Sabrina Serra, rappresenta anche una delle più belle espressioni di una scuola capace di uscire dalle proprie aule e incontrare il territorio.

Importante il sostegno di Geasar, che ospiterà la manifestazione mettendo a disposizione anche un team di professionisti. «Abbiamo accolto l'evento perché pienamente coerente con la nostra visione aziendale, attenta alla sostenibilità ambientale e al sostegno delle nuove generazioni -ha spiegato Mario Garau, il responsabile dello sviluppo delle rotte e della strategia commerciale di Geasar - La comunità aeroportuale si apre così al territorio, offrendo i propri spazi e coinvolgendo il più possibile i ragazzi».