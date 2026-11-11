La speranza è un lumicino che non vuole spegnersi. A più di sei anni dalla scomparsa è ancora mistero sulla sorte di Salvatore Angioni, per tutti Tore, che il 12 marzo 2020 ha lasciato la sua casa a Sestu, e da allora non ha più fatto ritorno. Ma i familiari continuano a sperare che un giorno varcherà quella porta.

L’angoscia dei parenti

Lo cercano ancora i fratelli Giuseppe e Fabrizio, e la madre chiede sempre di lui.«Lo vogliamo dire ancora una volta, Tore era una persona fragile, un ragazzo con un vissuto difficile alle spalle, poco lucido di mente. Aveva bisogno di aiuto, ma gli è stato negato», è il racconto dei fratelli che rinnovano l’appello fatto troppe volte: «Chi sa qualcosa, anche il più piccolo indizio, può dircelo»

Oggi avrebbe 54 anni, ne aveva 47 e qualche mese quando quel mattino, con il lockdown iniziato da pochi giorni, usciva di casa per uno dei pochi motivi consentiti: andare all’ufficio postale, dove ritirava il reddito di cittadinanza. La vita non è stata tenera con Tore. Un lavoro come piastrellista, forti mal di schiena arrivati presto, che combatteva con dei farmaci, fino ad avere una dipendenza. Negli ultimi tempi era triste. Ma l’ipotesi del suicidio è smentita nettamente dai familiari.

«Amava la vita»

«Amava la vita, amava la famiglia», assicurano, «e poi, quando uno fa questa scelta, il corpo solitamente viene subito ritrovato». Per Tore invece c’è solo il mistero, accompagnato da dettagli che creano anche più angoscia. «Alle poste ci è andato, poi è stato visto quella stessa mattina a Cagliari in via Cornalias, circa due ore dopo, e in viale Trieste verso le 18 del giorno dopo. L’hanno visto persone fidate, ma fa male pensare che nessuno l’abbia fermato, nessuno lo abbia aiutato». E le ricerche? «Non è mai stato attivato il piano provinciale, che consente alle forze dell’ordine di coordinarsi per trovare una persona. I tabulati telefonici sono stati controllati dopo troppo tempo, quando ormai molte informazioni non c’erano più. Sembra quasi che avessero dato per scontato che sia andato via volontariamente, eppure noi abbiamo specificato che Tore non stava bene».

Gli ultimi indizi

Da allora non è più arrivata alcuna segnalazione. La famiglia ha fatto tutto il possibile, con appelli sui social e in televisione. Ipotesi? «Difficile pensare a qualsiasi cosa, senza il minimo indizio». E c’è un altro mistero: «Il mese prima era stato derubato su un autobus a Cagliari, gli hanno portato via documenti medici e chiavi di casa. Lo stesso anno a maggio ci è arrivata una busta: c’erano le chiavi di casa e i documenti di Tore, tutto in condizioni perfette. Chi li ha trovati, e dove?»

Giovanni Lorenzo Porrà