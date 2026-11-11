Spacciavano droga all’interno di un circolo abusivo. Con questa accusa due uomini di 39 e 65 anni sono stati arrestati dalla polizia a Quartu.

L’operazione è scattata lunedì sera, al termine di un’attività investigativa avviata in un locale adibito abusivamente a circolo privato. I poliziotti nel locale hanno individuato i due uomini che, secondo quanto ricostruito, avrebbero svolto ruoli distinti nell’attività di spaccio: uno era incaricato di controllare gli accessi dei clienti e l'altro di occuparsi del confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti complessivamente 34 grammi di cocaina, suddivisi in diversi involucri, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e appunti scritti a mano che riportavano nominativi e cifre, ritenuti riconducibili alla contabilità dell'attività illecita. Rinvenuti anche 1.475 euro in contanti.

A seguito della convalida dell’arresto, nei confronti del trentanovenne è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora durante la notte.

(Unioneonline/A.D.)