Scuole regolarmente aperte a Castiadas nella giornata di domani, giovedì 12 novembre, dopo l’allarme bomba e l’evacuazione di questa mattina (così come nella maggior parte delle scuole italiane). Lo ha comunicato il sindaco Eugenio Murgioni. “A scopo precauzionale – ha detto il primo cittadino - è stata disposta l’evacuazione dei locali scolastici. Successivamente, i plessi sono stati sottoposti ad accurati controlli e verifiche da parte delle Forze dell’Ordine. Gli accertamenti si sono conclusi senza che venissero riscontrate criticità o situazioni sospette, né elementi riconducibili alla presenza di ordigni o altri pericoli”. E dunque “alla luce delle verifiche effettuate – ha aggiunto Murgioni – le scuole di Castiadas riapriranno regolarmente e le attività didattiche riprenderanno secondo il consueto calendario”.

Murgioni esprime “un sentito ringraziamento al Colonnello Stefano Colantonio, del Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, al Capitano Edoardo Quaglino, comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Vito, e a tutti i carabinieri della Stazione di Castiadas, nonché al Mimmo Deluce, Comandante del Corpo di Polizia Locale, e ai suoi collaboratori, per la disponibilità, la tempestività e l’attenzione dimostrate in questa circostanza”. Infine “un ringraziamento alla dirigente scolastica, al personale docente e non docente e a tutti coloro che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza”.